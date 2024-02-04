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İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üstünlüğü yakalarken, 40. dakikayı 22-20 önde geçti. Karşılaşmanın 53. dakikasını 30-26 üstünlükle geçen Poyrazın Kızları, kalan bölümünde de etkili oyununu sürdürdü. 55'te farkı 4 sayıya (32-28) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 34-31 galip ayrıldı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada sahasında Üsküdar Belediyespor'u 34-31 mağlup etti. BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyetle 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta aldığı 8 galibiyetle 5. sırada yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında 25-23 mağlup olduğu rakibi karşısında maçın 15. dakikasını 9-7 geride geçen Poyrazın Kızları, ilkyarıyı da 14-13 geride tamamladı.

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