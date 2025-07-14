Manisa’da düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi’nin 3. ayağı olan Murat Eşsiz etabında Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazandılar.BURSA (İGFA) - Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 46 il, 228 kulüpten 1350 sporcu mücadele ederken, ümit, genç, U21 ve büyükler kategorilerindeki müsabakalar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler yine madalyayı es geçmedi.

10-13 Temmuz tarihleri arasındaki organizasyonda farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, klasman puanları toplamak ve sezon sonunda yapılacak büyük finale katılabilmek için yarışırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Sıla Balkan U21 61 kiloda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Büyük heyecana sahne olan Türkiye Karate Premier Ligi Murat Eşsiz etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Nisanur Çakır gençler -53 kiloda, Umut Eren Gündoğ büyükler +84 kiloda ve Mehmet Batuhan Özdemir ise erkekler katada ikinci olmayı başardı. Faruk Zeytinci’nin U21 +84 kiloda ikinci, büyükler +84 kiloda üçüncü olduğu organizasyonda Elif Güneş büyükler +68 kiloda, Hakan Çelik de büyükler 75 kiloda bronz madalya kazandı.