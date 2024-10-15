Bursa Büyükşehir Belediyespor’un EHF Avrupa Kupası 3. Turu’ndaki rakibi İspanya’nın Conservas Orbe Zendal Bm Porrino takımı olduBURSA (İGFA) - Tarihinde ilk kez kadınlar hentbolda Avrupa heyecanı yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün EHF Avrupa Kupası 3. Turu’ndaki rakibi belli oldu. Organizasyonda 2. Tur’da Karadağ temsilcisi ZRK Tivat’ı ili maçta da mağlup ederek tur atlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. Tur’da İspanya’nın Conservas Orbe Zendal Bm Porrino takımı ile eşleşti. Toplam 64 takımın katıldığı 2. Tur’u zorlanmadan geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. Tur’da da istediği sonuçları alıp adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle ilk maçını 9 veya 10 Kasım’da İspanya’da oynayacak. Mücadelenin rövanşı ise 16 yada 17 Kasım’da Bursa’da oynanacak.

Kaynak: igf