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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.BURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17. haftada bugün sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyeti olan ve 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, aynı galibiyete sahip ve bir üst basamağında yer alan rakibiyle saat 15.00’te karşı karşıya gelecek. TV Voleybol TV’den yayınlanacak karşılaşmayı İsmail Yıldırım, Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.