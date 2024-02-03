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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada 4 Şubat 2024 Pazar günü (yarın) sahasında Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında 25-23 mağlup olduğu rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek Poyrazın Kızları, rövanşı almak için mücadele edecek.

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