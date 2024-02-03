Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16. haftada 4 Şubat 2024 Pazar günü (yarın) sahasında Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında 25-23 mağlup olduğu rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek Poyrazın Kızları, rövanşı almak için mücadele edecek.

Kayseri Yüksek İrtifa Merkezi takımlara kapılarını açıyor Kayseri Yüksek İrtifa Merkezi takımlara kapılarını açıyor

Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyetle 7. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta aldığı 8 galibiyetle 5. sırada yer alan rakibiyle saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV YouTube'dan yayınlanacak 