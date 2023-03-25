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Ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet alan ve 5. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21 maçta 1 galibiyeti olan ve son sırada yer alan rakibiyle saat 16.00’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube’dan yayınlanacak karşılaşmayı Ahmet Oğuzhan Ünal-Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne’yi ağırlayacak.BURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 26 Mart 2023 Pazar günü (yarın) sahasında Tokat Belediye Plevne’yi konuk edecek.

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