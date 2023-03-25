Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne’yi ağırlayacak.BURSA (İGFA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunun 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 26 Mart 2023 Pazar günü (yarın) sahasında Tokat Belediye Plevne’yi konuk edecek.
Ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet alan ve 5. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21 maçta 1 galibiyeti olan ve son sırada yer alan rakibiyle saat 16.00’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Mobil ve Misli TV YouTube’dan yayınlanacak karşılaşmayı Ahmet Oğuzhan Ünal-Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. İki ekip arasında ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazanmıştı.