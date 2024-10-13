EHF Avrupa Kupası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. tur rövanş maçında Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.BURSA (İGFA) - Rakibiyle iki maçını da sahasında oynayan ve ilk maçtan 34-25 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan rövanş mücadelesinde de etkili oynadı.

Maçın başında 6-0'lık seri yakalayan Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 21-9 önde tamamladı.

İkinci yarının başında skoru 24-10 yaparak farkı 14 sayıya çıkaran Belediyespor, maçtan da 38-18 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.