Bursa’da görevden dönerken kaza geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeci Burak Dağtekin için cenaze töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli 24 yaşındaki itfaiyeci Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda yangından dönerken kaza geçirip yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki ay boyunca hayatta kalma mücadelesi veren genç itfaiye eri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Hayatını kaybeden Burak Dağtekin için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda tören düzenlendi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, şehit itfaiye erinin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, çok üzgün olduklarını belirterek şehit Burak Dağtekin’in ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diledi.

Konuşmanın ardından Başkanvekili Işıkyıldız tarafından şehidin ailesine Türk bayrağı hediye edildi. Dualar ardından Dağtekin’in naaşı defnedilmek üzere Kayseri’ye gönderildi.