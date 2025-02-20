Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma oluşumuna karşı kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde tedbirlerini aldı.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM Merkezi’ne gelen uyarı gereği, Bursa’da sarı uyarı koduyla bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de yarın etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma oluşumuna karşı kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde tedbirlerini aldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen şehir merkezi ve ilçelerde, 94 ana güzergahta ve ilçe mahalle bağlantı yollarında 2 vardiya halinde toplam 101 ekip ve 535 personel, 169 araçla karla mücadele çalışmalarında görev yapıyor. Ayrıca güzergah haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışlarında da gerekli karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Karla mücadele çalışmalarında BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ ekipleri de görev alıyor. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ambarlarında 22.500 ton tuz, 30 ton solüsyon stok olarak bulunuyor. Sokaklarda kalan evsiz vatandaşlar için 200 kişi kapasiteli Ürünlü Barınma Evi de hizmet vermek üzere hazır tutuluyor. Yiyecek bulma olasılığı az olan kırsaldaki sokak hayvanları için Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı besleme ekipleri 7000 kilogram mama kapasitesi ile tedbir aldı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ise oluşacak dona karşı tedbiren iki gün boyunca toplam 8 ekip ve 30 personelle görev alacak. Ayrıca genel karla mücadele kapsamında da 30 personel desteği sağlanacak. . BURFAŞ ve BESAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, yollarda oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı gıda paketleri de hazır bir şekilde bekletiliyor.