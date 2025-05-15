Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci toplantısında yapılan konuşmalar sonrasında tansiyon yükselirken, AK Partili bazı meclis üyelerinin ortamı sakinleştirmeye çalışan Başkan Mustafa Bozbey’e hakaret etmesi üzerine gergin anlar yaşandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcülerinin söz aldığı toplantı, zaman zaman tartışmalara sahne oldu. Başkan Mustafa Bozbey bunun üzerine gergin ortamın sona ermesi amacıyla oturuma ara verdi. Bu sırada mecliste gerginlik çıkaran bazı AK Partili meclis üyelerinin Başkan Mustafa Bozbey’e hakaret etmesi üzerine tartışmalar tekrar başladı.

Aranın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, böyle bir olayın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanmasından hicap duyduğunu belirtti.

Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, ifade özgürlüğüne inanmış insanlar olarak herkesi dinlemek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Söylenenleri yüzde 100 kabul edecek değiliz. Kabul edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Ancak birbirimize karşı söylemlerimizde ve ifadelerimizde insani duygularımızı bırakmamalıyız. Yaşananlardan üzüntü duydum” dedi.

Meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'na yöneltilen sözlü saldırıların sadece şahsi değil, tüm Bursa’ya yapılmış ağır bir hakaret olduğunu belirten Başkan Bozbey, meclisin çalışma düzenini alt üst ederek, hakaret yağdırarak, belediyenin yasama faaliyetini sabote etmenin siyaset olmadığını, vandallık olduğunu ifade etti.

Meclis çatısı altında sergilenmesi gereken saygı, nezaket ve ciddiyet anlayışının çiğnendiğini, kurumların itibarının hedef alındığını söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa’nın seçilmiş başkanı Mustafa Bozbey’e karşı talihsiz ve yakışıksız ifadeleri kullanan AK Parti Meclis Üyelerinin tutumunu en sert biçimde kınıyorum. AK Parti’den, kendi içinde de bu yakışıksız ifadeler nedeniyle, gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde, bu çirkin saldırıyı sahiplenmiş olacaklardır. Bursa halkının iradesini temsil eden bu makamın onuru, hiçbir kişi ya da grubun siyasi hırslarına malzeme edilemez. Bursa, ahlaklı insanların şehridir. Ağıza alınmayacak küfürler ile Bursa’da siyasetin kirletilmesini asla kabul etmiyoruz. Siyasi ahlakı ve Bursa’nın huzurunu korumak için her platformda bu davranışların karşısında olacağımızın altını çiziyoruz” diye konuştu.