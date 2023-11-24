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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde, farklı okullardaki öğretmenler yemekte buluştu. Yemekte konuşan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin de 530 öğretmenle küçük bir ilçenin milli eğitim müdürlüğü gibi olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde eğitim alan çocukların 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel müzik dinletisiyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ile ilgili yatırımlarının anlatıldığı film gösterimiyle devam eden etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, çeşitli okullardan ve Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’nden çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda BUSMEK öğretmenleri adına konuşan Şerife Kutlu da “Mesleğini icra eden öğretmenleri onurlandırmak için Ulu Önder Atatürk’ün Başöğretmen olduğu 24 Kasım’da düzenlenen yemekte siz değerli meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Öğretmenler, Cumhuriyetimizin 100. yılında insanı ve insanlığı yücelten bireylerin öncüleridir. Bilimin, sanatın, aydınlığın kısacası insanı insan yapan tüm değerlerin yansıtıcısı ve yaşatıcısıdır. Yarınlarımızın aydınlık olması, eğitim ve öğretime verdiğimiz değer kadar olacaktır. Bunu başarmak adına hep birlikte çalışmalıyız. Değerli meslektaşlarım yenilikleri yakından takip etmeli, sürekli kendinizi geliştirmeli ve hayat boyu öğrenmeyi ihmal etmemeliyiz. Bugün fedakar öğretmenlerimizin ulusumuzca unutulmadığını gösteren bir gündür. Ayrıca ülkemiz ve Bursa’mız adına önemli eğitim projeleri gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu’na teşekkür ediyorum. Gelişmeye, öğrenmeye katkı sağlayan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmeni Hasan Kaçar’a, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise Ana Kucağı Eğitim Merkezi öğretmeni Nursena Silacı’ya günün anısına çiçek takdim etti.

Etkinliğe katılan öğretmenlere çiçek ve hediye dağıtıldı.