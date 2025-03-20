Ramazan ayının bereketini yaptığı çalışmalarla kentin her noktasında hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhanelileri de aynı iftar sofrası etrafında buluşturdu.BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlediği programlarla vatandaşlara yaşatan Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarına Orhaneli ilçesiyle devam etti.

Orhaneli Merkez Katlı Otoparkı’ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mustafa Orkun Gazioğlu ve Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Hakan Durgut, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir zaman olduğunu belirten Gazioğlu, iftar sofralarında gönülleri birleştirdiklerini, dostlukları pekiştirdiklerini ifade etti.

İftar programlarını düzenleyen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve emeği geçenlere teşekkür eden Gazioğlu, Ramazan’ın getirdiği huzur ve bereketin hanelerde ve gönüllerde daim olmasını diledi.

CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Hakan Durgut da iftar programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Teravih namazı sonrasında ise vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.