Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında aktif olarak rol alabilmesi için farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi için güvenlik personeline işaret dili eğitimi veriyor.BURSA (İGFA)- Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan personele yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi.

BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener tarafından verilen eğitimler her hafta Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek.