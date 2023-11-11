Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 3. Tesis Yönetim Zirvesi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her geçen gün büyüyen ve gelişen şehirlerde bir tesisi yapmanın işin bir boyutu olduğunu, sürdürülebilirliğin ise çok daha önemli olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 3. Tesis Yönetim Zirvesi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her geçen gün büyüyen ve gelişen şehirlerde bir tesisi yapmanın işin bir boyutu olduğunu, sürdürülebilirliğin ise çok daha önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tesis Yönetim Zirvesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle yapıldı. Zirvenin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğu zirvenin sektör adına önemli kazanımlara vesile olmasını diledi. Türkiye’de artık kentsel dönüşüm ile iklim değişikliği ve kuraklığın en fazla konuşulan konular olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Artık şehirler gelişiyor, büyüyor ve daha kurumsal hale geliyor. Hayat artık şehirlerde devam ediyor. İnsanlar kırsaldan uzaklaşıyor. 1980’li yıllarda nüfusun yüzde 60’ı kırsalda, yüzde 40 şehirlerde yaşarken, şimdi nüfusun yüzde 85-90’ı şehirlerde” dedi.

Sürdürülebilirlik önemli

Şehir merkezlerinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu hızlı göçle gelinmenin şehir merkezlerinde ciddi sıkıntıları var. Bizde de var. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri Bursa. Dağ, deniz, ova, ticaret, tarih, kültür, termal ne isterseniz var. Lakin bu hızlı değişim, dönüşüm neticesinde artık kentsel dönüşüm çok daha fazla konuşuluyor. Site hayatı, rezidanslar, AVM’ler ve toplu hareket edilen yerler çok fazla. Bu alanların da yönetilmesi lazım. Bizim 2800 civarında konutun olduğu 1050 konutlar diye bir bölgemiz var. Yıllardır dönüşümü konuşuldu. Şuan yeni binalar yapılmaya başlanıyor. Biz orada mahalle kültürünü de yaşatmak istiyorsak, sosyal alanları, camisi, okulu, müştemilatları, parkı, bahçesini oluşturacaksak, buranın yönetimi de olmazsa olmaz konulardan biri. Yaptığımız her bir hamle şehir hayatının kalitesini, hayat standartlarını yukarıya çıkarmayla alakalı. Bunları yapmak işin sadece bir kısmı. Ama buraları yönetmek ve sürdürülebilirliği sağlamak çok daha önemli. Bu konuda sizlerin yaptığı çalışmaları çok değerli ve kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Yerli yazılım uyarısı

Bursa Milletvekili Mustafa Varan da konuya sadece konut olarak bakılmaması gerektiğini hatırlatarak, hayatın her alanındaki tesislerin daha sağlıklı yönetilmesi için sektörün beklentilerine de hükümet olarak destek vereceklerini hatırlattı. Bu konuda daha önce verilen sözlerin takipçisi olacaklarını ifade eden Varank, “Meslek yasasını önemsiyorum. Önüne gelenin şirket sahibi olamadığı, tesis yönetimi yapamadığı bir yapıyı oluşturmalıyız. Bu konuda yasal mevzuat gerekiyorsa çalışmamızı yaparız. Biz de sizlerin temsilcisi olarak bakanlıklarımız nezdinde konunun takipçisi oluruz. Bu konuda standartları belirlemek, minimum şartları belirlemek önemli. Bu konuda TSE’yi devreye sokarak, standartları belirleyip, belgelendirme işine gidebiliriz. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Vatandaş memnuniyeti tabii ki birinci öncelik. Ama Türkiye ile uyumlu, Türkiye’nin öncelikleriyle uyumlu, Türkiye’nin çıkarlarını gözeten işleri de mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Yerlilik ve milliliği dikkate almamız gerek. Bu nedenle kullanılan yazılımların yerli ve milli olmasını önemsiyorum. Güvenlik standartları belirlenmiş, vatandaşlarımızın bilgilerini farklı çıkar gruplarına aktarmayacak, yurt dışında paylaşılmasına müsaade etmeyecek tedbirleri almamız gerekir. Bu konuda da beraber yapacağımız işler var. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği dönemde bilgilerin sürekli güncellenmesi gerektiğini belirterek, 3. Tesis Yönetim Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını diledi. Sandalcı, sektörün tüm yönleriyle ele alınacağı zirveye katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan da kayıt dışı ekonomiyi önlemek ve vatandaş mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için akreditasyon ve lisanslaşma ile sektörün denetim altında tutulmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank’a günün anısına tablo hediye etti.