Bursa’nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da da yerel belediye ile hedef belirledi. Mudanya Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıda ortak projeler ele alınırken, öncelikli yapılması gereken çalışmalara ilişkin brifing verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede başlattığı ve Bursa’yı bir bütün olarak ele alan 2024-2029 strateji toplantıları Mudanya’da devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile her iki belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda yapılacak işbirlikleri ve öncelikli olarak yapılması düşünülen projeler ele alındı. Mudanya Belediyesi’nin çalışmalarını içeren sunum yapılırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise Mudanya için hedefledikleri projeleri aktardı.

Yerel yönetimlerin etkin bir şekilde çalışmasının, şehirlerin yaşanabilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir'in stratejik planı kapsamında Mudanya için ileriye dönük olarak hazırlanan projeleri gözden geçirdiklerini anlattı. Bozbey, bütün ilçelerle ortak çalışmalar yaparak Bursa’nın hak ettiği hizmeti almasını sağlayarak, insanların gülümseyecekleri projelere imza atacaklarını söyledi.

“UYUMLU ÇALIŞMA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede başlattığı 2024-2029 strateji geliştirme toplantılarının önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, belediyenin yaptığı ve birlikte yapacağı ortak projeler ile çalışmaları değerlendirdiklerini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uyumlu çalışmasının hizmet kalitesinin artmasında önemli bir etken olacağını söyledi.

Depremsellikten, alt yapı ve ulaşıma, tarımsal kalkınmadan turizme kadar birçok konuyu ele aldıklarını da belirten Başkan Dalgıç, “Verdiği desteklerden dolayı başkanımıza ve bürokratlarına teşekkür ediyorum. Güçlü bir iletişim ve koordinasyon içerisinde birlikte çok güzel işlere imza atacak, Bursamızı ve Mudanyamızı birlikte gülümseteceğiz” dedi.