Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele yönelik ‘temel düzey excel’ ve ‘ileri düzey excel’ eğitimleri verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğundaki eğitim, Bilgisayarlı Eğitim Salonu’nda yapıldı.

Eğitmen Fatih Alcan tarafından verilen eğitimler, ‘temel düzey excel’de 6 grup, ‘ileri düzey excel’de ise 7 grup halinde yoğun katılımlar yapıldı.

Temel düzeyde, tabloların çizimi, hazır tablolarla çalışma ve yazdırma ayarları, kısa yollar, filtreleme ve kopyala işlemleri, tablolarda matematiksel formüllerin yazdırılması konuları anlatıldı.

İleri düzeyde ise alan hücrelerinin adlandırılması, grafiklerin çizdirilmesi ve iç içe kullanılması, koşullu biçimlendirmeler ve formüllerin kullanılması etopla ve çoketopla ve benzeri şarta bağlı toplama işlemleri, joker karakterlerin kullanımı ve veri doğrulama işlemleri, arama ve başvuru fonksiyonlarının kullanımı ile pivote tablo kullanımı hakkında katılımcılara bilgi verildi.