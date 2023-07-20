Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut personeli günün şartlarına göre daha donanımlı ve birikimli hale getirmek amacıyla düzenlediği eğitim çalışmalarının yanında Acil Durum Ekiplerini de yangın, afet ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim programına yeni hizmet binasındaki Yangın Söndürme, Arama Kurtarma ve Tahliye, İlkyardım ile Koruma ve Güvenlik ekiplerinde yer alan 120 personel katıldı.

AFAD Eğitmeni Mustafa Uybadın ve İtfaiye AKOM Şube Müdürü Ömer Faruk Döğücü yaptıkları sunumlarla acil durumlara müdahale yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Teorik ve tatbikat uygulamalı yapılan eğitimde, acil durumlara müdahale, yangından korunma ve olası yangınlarla başa çıkma, yangın tüpü kullanımı, tehlikeli iş ve işlemler için önceden tedbir alınması, olası kazalarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi, güvenliğin mevzuatlara uygun şekilde sağlanması gibi konular ele alındı.