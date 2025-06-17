Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar başladı. Üç dönem halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem 30 Haziran-19 Temmuz, ikinci dönem 21 Temmuz-9 Ağustos, üçüncü dönem ise 11 Ağustos-30 Ağustos tarihlerini kapsıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nda çocukları ağırlamaya hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir Belediyespor iş birliği ile hayata geçirilen; yaz tatilinde çocukların daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekleri, bununla beraber sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini de geliştirecekleri Yaz Spor Okulları, 30 Haziran’da kapılarını açıyor. 4-16 yaş arası çocukların yararlanacağı Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Üçer haftalık 3 dönem halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem 30 Haziran-19 Temmuz, ikinci dönem 21 Temmuz-9 Ağustos, üçüncü dönem ise 11 Ağustos-30 Ağustos tarihlerini kapsıyor.

Çocukların iple çektiği Yaz Spor Okulları, yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, güreş, basketbol, taekwondo ve judo olmak üzere 12 branşta gerçekleştirilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez ‘tam gün spor okulu’ da hayata geçiyor.

3 hafta boyunca haftanın 3 günü düzenlenecek tam gün spor okulunda çocuklar masa tenisi, cimnastik, savunma sporları ve akıl-zekâ oyunlarında eğitim görecek.

Bursa’nın sporun başkenti olması yolunda önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her yaştan insanın sporla buluşmasını önemsediklerini belirtti. Sporun insanları bir araya getiren ve dostlukları artıran önemli bir araç olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, çocukların Yaz Spor Okulları'na gelerek, yaz tatillerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçirmelerini istedikelrini söyledi.

Branşlar, eğitim merkezleri ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgi için https://www.bbbgenclikkulubu.com/etkinlik/yaz-spor-okullari-basliyor-1 adresi ziyaret edilebilir.