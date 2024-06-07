Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz aylarında halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla (haşere) mücadele konusunda eğitimler verildi.BURSA (İGFA) - Gelecek nesillere daha sağlıklı bir kenti miras olarak bırakma hedefiyle çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ işbirliğiyle Bursa’nın 17 ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik vektörel canlılar (haşere) ve kültürel mücadele konularında eğitimler verildi. Uzmanlar tarafından çocuklara vektör canlıların neden olduğu sorunlar anlatılırken, kültürel mücadele teknikleri öğretilerek uygulamalar hakkında da bilinçlendirme yapıldı.

Eğlenceli bir ortamda verilen pratik eğitimlerin sonunda çocuklara çeşitli görsel metaryaller de dağıtıldı.