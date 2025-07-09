Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki geleneksel lezzetleri sertifikalandıracak bir proje başlattı. Başkan Bozbey, isim önerilerini halktan bekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın gastronomi mirasını geleceğe taşımak için yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentte geçmişten günümüze damga vuran lezzetleriyle öne çıkan işletmeleri sertifikalandırarak yerli ve yabancı misafirlerin yanı sıra hemşehrilerin bu özel tatlara erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, halka katılım çağrısı yaparak, projenin ismi için halkın görüşüne başvurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Bozbey, “İsim önerilerinizi yorumlara bekliyoruz,” diyerek Bursalıları sürece dahil etti.

????️ Bursamızın gastronomi mirasını geleceğe taşımak adına bir adım daha atıyor; Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizde geçmişten bugüne lezzetiyle fark yaratan işletmelerimizi sertifikalandırıyoruz.Yerli ve yabancı misafirlerimiz ile hemşehrilerimizin özel tatlarımıza… pic.twitter.com/zdLF0lMWgx— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 9, 2025