Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, BURULAŞ tarafından Zafer Ruhu’nu yeniden yaşamak adına ‘Hepimizin Zaferi’ adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Vatandaşlarımız bu sergiyi gezdiklerinde milli mücadele duygusunu yeniden yaşayacaklar” dedi.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda mili mücadele ruhunu yaşatmak adında birbirinden önemli etkinliklere imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, ‘Büyük Taarruz’un fotoğraflarından oluşan ‘Hepimizin Zaferi’ sergisini Bursalıların izlenimine sundu. BursaRay Merinos İstasyonu’nda gerçekleşen sergi açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 40 fotoğraftan oluşan sergi 6 Eylül Cuma gününe kadar açık olacak. Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılan serginin çok anlamlı olduğunu belirtti. Tüm Bursalıların sergiyi gezmesini tavsiye eden Başkan Bozbey, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açtığımız serginin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Merinos İstasyonu’ndan sergiyi herkesin gezmesi gerekiyor. Böylece tekrar milli mücadelenin ne olduğunu öğrenecekler. Vatandaşlarımız bu sergiyi gezdiklerinde milli mücadele duygusunu yeniden yaşayacaklar. Ayrıca sergimizde, Milli Mücadele döneminden kalan Türk Bayrağı’mız da yer alıyor. Tüm hemşerilerimizi bu sergiyi görmeye davet ediyorum” dedi.

Kaynak: igf