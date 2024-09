Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ tesislerinde üretilen ekmekler, her gün 5000 ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.BURSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk projelerine her geçen gün yenisini ekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ‘ücretsiz ekmek dağıtımı’ projesini başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların günlük ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ tesislerinde üretilen ekmekler, kent genelindeki 500’den fazla BESAŞ satış noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İhtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, her gün 5000 vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı yapılıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey’in talimatı doğrultusunda ülkenin mevcut ekonomik koşulları göz önüne alınarak BESAŞ tarafından ‘ücretsiz ekmek dağıtımı’ projesinin başlatıldığını söyledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na teslim edilen kuponların bayilere dağıtımının yapıldığını belirten Demirtaş, “Yapılan araştırmalar neticesinde belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, satış noktalarına giderek ekmek kuponlarını teslim alıyor. Kupon karşılığında da 500’den fazla BESAŞ satış noktasından ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Yıl sonuna kadar her gün 5000 ihtiyaç sahibi vatandaşımız bu projeden yararlanacak. Bu hizmetin kapasitesini daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz” dedi.