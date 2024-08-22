Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bursa Kalkınma Derneği (BUKAD) işbirliği ile düzenlenen ‘Kalkınma için Kadın Akademisi Zirvesi’ne katıldı. Kadınların sosyal hayat ve iş yaşamında daha fazla yer almaları gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda adımlar atmayı sürdüreceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bursa Kalkınma Derneği (BUKAD) iş birliği ile Kırcı Hotel’de düzenlenen ‘Kalkınma için Kadın Akademisi Zirvesi’ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUKAD Başkanı Yasin Ömür ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların hem iş hem de sosyal yaşamda daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

“KADINLAR, EN AZ ERKEKLER KADAR SOSYAL HAYAT VE İŞ YAŞAMINDA OLMALI”

Gelişmiş ülkelerde kadınların kent yaşamı ve iş gücüne katılımının yüksekliğine dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, “Kadının güçlenmesi, en az erkekler kadar iş yaşamının, sosyal yaşamın, kültürel yaşamın içinde yer alması son derece önemli. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu ülkelerde kadının iş yaşamına katılım oranları yüksek. Birey anlamında kendini daha özgür hissetmesi, daha iyi kararlar vermesinin, geleceği ile ilgili bireysel anlamda bir karar oluşturabilmesinin önünü de açan bir durumdur” dedi.

“MESLEKİ EĞİTİM AKADEMİSİ, KADIN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Özellikle kadın istihdamı konusunda Türkiye’nin ve Bursa’nın gerilerde yer aldığını hatırlatan ve Büyükşehir Belediyesi olarak konuyu fazlası ile önemsediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Belediye olarak iş gücüne katılım konusunda çeşitli kurslar, etkinlikler, eğer çocukları varsa kreşlerle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kreşlerimizin sayısını arttıracağız. Çalışan annelerin çok rahatlıkla çalışabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Nüfus içerisinde yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek ise o zaman demektir ki çalışanların da yüzde 50’sinin kadın olmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. İş bulamayan, istihdam konusunda sıkıntılar yaşayan kadınlar da var. Onlarla ilgili de belediye olarak meslek edindirme projelerimizi yakın süre içerisinde başlatıyoruz. Kadın ağırlıklı bir proje olacak. Mesleki eğitim akademisi dediğimiz bir akademiyi yakında kuruyoruz. Meslek eğitimlerini akademi üzerinden de vermeyi planladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

“KADINLAR SİYASETTE DE DAHA FAZLA YER ALMALI”

Kadınların siyasette de daha aktif rol almasının önemine değinen Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Bozbey, “Kadınlar siyasete biraz mesafeli yaklaşıyor. Ancak siyasetin içinde de bir denge unsuru ve siyasetin gerçekten toplum adına yapılan bir anlayış olduğu, kadınların siyasete girmeleri halinde fazlasıyla ortaya çıkacaktır. Kadınlar siyasette aktif rol oynayıp, dengeyi oluştururlarsa birkaç gün önce yaşanan olayların benzerlerini görmeyiz” diye konuştu. Parlamentonun yüzde 50’sini kadınların oluşturması halinde çok daha farklı tartışmaların, çocuklarla, çevreyle, gelecekle ilgili konuların düzeyli şekilde konuşulacağına inandığını belirten Başkan Bozbey, “Parlamentoda bulunan kadınlar bu mücadeleyi zaten yürütüyor. Ancak kadın milletvekili sayımız yetersiz. Bu dengenin sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda yerelde, belediye meclislerinde de kadınların daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Bu konuda çalışmalar da var. Özellikle Bursa Kent Konseyi bazında kadınların aktif rol almasını ve orada yapılacak olan çalışmalarda kent adına, çocuklar adına, çevre adına, gelecek adına orada olmaları son derecede önemli” ifadelerini kullandı.