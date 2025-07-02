Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 yılı Bursa Şehir Sağlık Profili çalışmaları kapsamında ‘Temel Göstergelerle Bursa 2025’ ve ‘Bursa 2025; Key Indicators’ adlı ön analiz kitaplarını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanarak kent belleğine kazandırdı.BURSA (İGFA) - Dünya genelinde 1900’ü aşkın şehir ve belediyeyi bünyesinde barındıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’na ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 yılı Bursa Şehir Sağlık Profili çalışmaları kapsamında kent hafızasına iki önemli eser kazandırdı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan ‘Temel Göstergelerle Bursa 2025’ ve ‘Bursa 2025; Key Indicators’ adlı ön analiz kitapları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Prof. Dr. Alpaslan Türkkan, Dr. Murat Alkan, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Gözde Aydınoğlu ve Şehir Plancısı Murat Ar tarafından hazırlanan kitaplar, Bursa ile ilgili genel bilgiler, demografi, sağlık göstergeleri, fiziksel çevre, yer bilimleri, kentsel göstergeler, ulaşım ve sosyo-ekonomi verilerinin yer aldığı toplam 8 başlıktan oluşuyor.

Kitaplar, 17-19 Haziran tarihlerinde 26 ülkeden yaklaşık 500 yerli ve yabancı konuğun katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yılı Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı’nda Bursa’yı tanıtmak amacıyla dağıtıldı.

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