Bursa Büyükşehir Belediyesi araç sürücüleri için kış lastiği kullanımına dair önemli uyarılarda bulundu.BURSA (İGFA) - Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı yasal bir zorunlulukken, hususi araçlarda ise sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak adına kış lastiği kullanımı gerektiğine dikkati çeken Bursa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücülerini bilgilendirerek uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7°C ve altındaki hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanılmalı. Otomobillerde kış lastiği kullanımı hukuki bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş koşulları için tercih edilmelidir. Yasal düzenlemelere aykırı hareket eden sürücülere 4 bin 69 TL idari para cezası uygulanmaktadır.Güvenliğiniz için lastiklerinizi kontrol etmeyi unutmayın" ifadeleri yer aldı.