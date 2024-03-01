Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlerin motivasyonunu arttırmak amacıyla Eğitimci ve Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun konuşmacı olduğu ‘YKS’ye 3 ay kala kazanma navigasyonu’ seminerini düzenledi.BURSA (İGFA) - Ücretsiz hazırlık kursları, test kitapları ve sınav sonrası tercih desteği gibi uygulamalarla sürekli üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesi gençlerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla da programlar düzenliyor.

Eğitimci ve Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun konuşmacı olduğu ‘YKS’ye 3 ay kala kazanma navigasyonu’ adlı seminer, gençlerin yoğun katılımıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Telekonferansla programa bağlanarak gençlere seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sınavın başından sonuna dikkat ve kontrolü elde tutmak, stres yönetimi oldukça önemli. Şuan sizler önemli bir eğitim toplantısındasınız. Kendinize güvenin. Ülkenize güvenin. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Programın konuşmacı olan Yazar Gökhan Müftüoğlu, Bursa’daki gençlerin yoğun ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sınava üç ay kala artık çıkmış sorular, MEB kitapları, bölüm denemeleri ve genel denemeler gibi düzenli rutinlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Müftüoğlu, “AYT bu sınavı kazandıran asıl sınav. O yüzden çalışmalarımızın en az yüzde 60-70’ini AYT'ye, geriye kalan kısmı TYT'ye verirsek mükemmel olur. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın bağlantısından sonra salondaki yüksek enerji, motivasyon, alkış sesleri, mutluluk harikaydı. Demek ki Bursa’da gençlere çok güzel yatırımlar yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Yazar Gökhan Müftüoğlu’na günün anısına hediye takdim edildi.

Ayrıca program öncesi çevrimiçi yapılan bilgi yarışmasında başarılı olan gençlere de ödülleri Başkanvekili Yıldız ve Eğitimci Müftüoğlu tarafından verildi.