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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘2024-2029 Tarım Vizyonu’, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2029 Tarım Vizyonunu da belirledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki toplantıda 5 yıllık sürecin tarım planlaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Şehrin sahip olduğu tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Tarım konusunda gaza basmak zorundayız. Yeni dönemde şampiyonlar liginde olmak zorundayız” dedi. Toplantıya, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Ziraat Odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm tarım paydaşları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım konusunda genel durumu gösteren bir sunum yaptı.

Yeni süreçte de desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tarım konusundaki çalışmaları tam bir işbirliği içerisinde yürüttüklerini, şehre katma değer sağlamanın hesabında olduklarını belirtti.

Tarım konusunda tüm paydaşlarla sürekli iletişim ve istişare halinde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, tarım alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Tarımsal amaçlı tahmin ve erken uyarı meteoroloji istasyonu kurulumu projesini hayata geçirdiklerini, hibeli fide-fidan desteği projesiyle Keles, İznik, İnegöl, Orhaneli, Yenişehir, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa öncelikli olmak üzere tüm ilçelerde yüzde 60 hibeli fide-fidan dağıtımları yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, bu sayede çiftçilere ekonomik anlamda ciddi destek sağlandığını söyledi.

1000 civarında çiftçi ailesini sürece dâhil ederek hem kendi bölgelerinde nitelikli üretim yapmalarını sağladıklarını hem de bunu ekonomik kazanca çevirdiklerine değinen Başkan Aktaş, “Projeleri, ekonomiye dönüştürecek, çiftçi kesiminin menfaatine dönüştürecek altyapıyı da hazırlıyoruz. Tarım Peyzaj A.Ş. yoluyla verdiğimiz desteklerimiz devam ediyor. 6 yıllık süreçte BESAŞ kanalıyla üreticilerimizden 25 milyon litreye yakın süt, 100 bin kilogramın üzerinde siyez buğdayı aldık. 2023 yılı sonu itibariyle BUSKİ tarafından gerçekleştirilen gölet, havuz ve sulama tesisleri aracılığıyla toplam 37 bin 900 hektarlık alanı tarımsal sulamaya açtık. Zor süreçleri geride bıraktık. Artık yatırımlarımız daha hızlı yürüyecek inşallah. Çiftçilerimize çilek, yaban mersini, aronya, ahududu başta olmak üzere 8 milyon adet fide-fidan ve 800 ton tohum desteği sağladık. Tüm bu desteklerimiz de devam edecek” diye konuştu.

“DÜNYA PAZARINA AÇILMAK ZORUNDAYIZ”

Kooperatiflerin çok kıymetli olduğunu, özellikle kadın kooperatiflerinin üretimlerini her zaman desteklemeye özen gösterdiklerini anlatan Başkan Aktaş, 2023’te kadın kooperatiflerinden 97 bin adet salça, erişte, tarhana, bal, zeytin, sirke gibi el emeği ürünler satın alarak ekonomik anlamda onların güçlenmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği’ne kayıtlı 148 teknede çalışan 310 tayfaya su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıttıklarını belirten Başkan Aktaş, 250 zeytin üreticisine de 240 bin metrekare zeytin hasat örtüsü verdiklerini ifade etti. 2 bin 550 adet arı kovanı ile takımı desteği ve eğitimlerle arıcılığa da önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Tarım ürünlerini uluslararası arenada tanıtmak için her sene B2B organizasyonları gerçekleştirdik. Artık dünya pazarına açılmak zorundayız. Yeni dönemde şampiyonlar liginde olmak zorundayız. Mütevazi durmanın, ‘kendi yağımızda kavruluyoruz’ demenin gereği yok. 2018-2023 arasında süt soğutma tankı, salça makinası, ceviz soyma makinası, tohum selektör makinası başta olmak üzere toplam 650 tarım aleti ve makinası dağıttık. Ayrıca 58 bin 400 metrekare çilek malç malzemesi ve 402 bin 900 metre damla sulama borusu ile üreticilerimizi destekledik. 24 bin 700 metre tel çit hizmeti ile 9 bin dekarlık meranın korunmasını sağladık. Hayvancılık alanında da Bursa’da dokunmadık mera bırakmayacağız” diye konuştu.

2024 yılı itibariyle hayata geçirecekleri ve şehri tarım alanında ihya edecek çok önemli projeleri olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, arıcılıktan balıkçılığa, tohumdan fidana, salça makinasından süt soğutma tankına kadar pek çok noktada destekleri sürdüreceklerini belirtti. Yeni ürünler konusunda da açılımları olacağını ifade eden Başkan Aktaş, kestaneyi Bursa’ya yeniden kazandırmada kararlı olduklarını, gal arısı zararlısına dayanıklı kestane fidanı destekleme projesini 2024 yılında da devam ettireceklerini söyledi.

Aktaş, Bursa tarımsal üretim yelpazesini genişletmek amacıyla 2024 yılında Tarım Peyzaj A.Ş. yoluyla yüzde 60 hibeli enginar fidesi desteği projesiyle bölgesel üretimi destekleyeceklerini ifade etti.

Çiftçilerin toprağı ve tarlası için gece gündüz demeden çalıştığını, yorulduğunu, emek sarf ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Tarım, bizim için olmazsa olmazdır. Tarım paydaşlarımızın görüş ve önerilerine ve onlarla birlikte hareket etmeye önem veriyoruz. Bu toplantının da bu düşünceyle atılmış güçlü bir adım olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar ki destek ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu işin şehrimiz için çok kıymetli ve değerli olduğunu biliyorum” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da, nüfus bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan Bursa’nın sanayi şehri olmasının yanında tarımsal anlamda da ülkenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu kaydetti. Hayvancılık, su ürünleri konularında da şehrin önemli konumda bulunduğunu anlatan Acar, tarıma verdiği ciddi desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından ‘Mustafakemalpaşa ve Çevre Köyleri Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ ile ‘Çeltikçi Beldesi ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne destek çeki takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.