Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle Kurban Bayramı tatili boyunca başta sahiller olmak üzere kentin dört bir tarafında 355 araç ve bin 500 personelle temizlik, peyzaj ve yangınla mücadele çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.BURSA (İGFA) - Bursalıların bayramı huzurla geçirebilmesi için tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ara vermeden hizmetlerini vatandaşa ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ, sahiller başta olmak üzere kentin birçok farklı noktasında ekipleriyle çalışmaları sürdürdü.

Bayramın birinci ve ikinci günü Hamitler Kent Mezarlığı’nda detaylı temizlik yapan ekipler, bayram boyunca halkın yoğun ilgi gösterdiği Kültürpark, Cerrah Parkı, Botanik Parkı, Şehir Parkı ile Beşyol Kavşağı, Adnan Menderes Bulvarı ve Mimar Sinan Caddesi gibi bölgelerde sulama, temizlik ve çöp toplama işlemlerini sürdürdü.

Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu Atatürk Kent ormanı, Hüdavendigar başta olmak üzere ana arterlerde temizlik çalışması yapan ekipler, kentin büyük parklarında da 7-24 vardiyalı olacak şekilde temizlik hizmeti verdi. Bayram boyunca 355 araç ve 1500 personelle sahada olan Tarım Peyzaj AŞ, kentin yaşam bölgelerinin, parkların ve yeşil alanların daha sağlıklı kalabilmesi için yoğun emek harcadı. Tarım Peyzaj AŞ ekipleri, Büyükorhan’daki yangın bölgesine de 14 tankerle ulaşarak itfaiye teşkilatının en büyük destekçisi oldu.

Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ve Tarım AŞ’ye bağlı personeller, Mudanya’nın Tirilye, Kumyaka, Çiftekayalar, Budo yeni sahil, Güzelyalı, Eşkel, Eğerce, Mesudiye, Altınkum ve Altıntaş bölgelerinde kıyı temizliği, evsel atık toplama ve yosun alım işlemlerini düzenli olarak yaptı. Bir çöp kamyonu, iki açık kasa kamyon, iki kepçe, bir su tankeri ve bir süpürge aracıyla yaz aylarında büyük ilgi gören sahilleri titizlikle temizleyen ekipler, çöp taksiyle de her gün çöp toplama işlemini sürdürdü. Sahilde tesviye ve çapalama işlemi de yapan Tarım AŞ ekipleri, yaz sezonu boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürecek.