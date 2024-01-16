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Bursa'da DAĞDER yöneticileri ile köy dernekleri koordinatörleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yeni dönem adaylığı ile ilgili 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette, yörenin sorunları ve çözüm önerilerine, DAĞDER'in çalışmalarına ve taleplerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu ve Genel Başkanvekili Emre Kahraman, Önceki Dönem DAĞDER Genel Başkanı Yaşar Türk, Orhaneli Köy Dernekleri Koordinatörü Hüseyin Çetin, Büyükorhan Köy Dernekleri Koordinatörü M.Tevfik Taban, Harmancık Köy Dernekleri Koordinatörü Mehmet Yılmaz katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alinur Aktaş, yörenin gelişimi ve kalkınması için gerekli her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi.

DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu ise, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette kendilerine yakın ilgi gösteren Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, DAĞDER'in proje ve çalışmalarında Büyükşehir'i daima paydaş olarak gördüklerini ve kendilerine her türlü desteğin verileceğine inandıklarını kaydetti.