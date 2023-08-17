AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18 Ekim’de başlayacak sezon öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bu sezon lig ve Kupa Voley’in yanı sıra Balkan Kupası’nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk antrenmanını Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yaptı.

Yabancı oyuncuları Gjorgi Gjorgiev ve Daudi Okello dışında tam kadro çalışmalara başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefliyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda da üst sıraları hedeflerken Başantrenör Cemal Bora Şensoy, “Yabancı oyuncular dışında çalışmalara başladık. Ekim ayında lig başlıyor ama öncesinde Balkan Kupası var. Onun sonrasında da lig hazırlıklarımızı tamamlayacağız. İyi bir ekip oluşturduk. Lig ve Avrupa’da gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Kaliteli bir ekibiz. Bu süreçte de iyi işler yapacağımıza ve voleybolseverlere güzel maçlar izlettireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

İLK HEDEF AVRUPA

Güzel bir sezon geçirmek istediklerini söyleyen Takım Kaptanı Gökhan Gökgöz ise, “Lig öncesi Balkan Kupası maçları oynayacağız. İnşallah Balkan Kupası’nı alıp Challenge Kupası’nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Challenge Kupası’nda ilk hedefimiz yarı final. Oraya çıktıktan sonra devamına bakacağız. Ligde geçen sezon ilk 4’ü kaçırdık. Bunun için çok üzüldük. Bu sezon hedefimiz ilk etapta ligde ilk 4’e kalmak. Bunu için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Takımın diğer kaptanı Emre Batur ise “Tüm takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız bir sezon olsun. İlk hedefimiz Balkan Kupası. Orada kupayı kazanıp Challenge Kupası’na gitmek ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ailesine armağan etmek istiyoruz. Sonrasında lige de güzel başlangıç yapmayı hedefliyoruz. İyi bir aileyiz. Güzel bir sinerji var. Umarım herşey istediğimiz gibi olur” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezonun ilk maçını 18 Ekim 2023 Çarşamba günü sahasında Develi Belediyespor ile oynayacak.