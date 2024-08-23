Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi, artan trafik sorunları ve tehlikeli sürücü davranışları ile dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri, özellikle ehliyetsiz motor sürücüleri, dikkatsiz ve hızlı araç kullanımı ile yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerden rahatsızlık duyuyor.BURSA (İGFA) - Son dönemlerde Çalı Mahallesi'nde trafik sorunlarıyla ilgili emniyete yapılan şikayetlerde büyük bir artış gözlemlendiğini belirten Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Mahalledeki vatandaşların neredeyse her sokak için kasis talep ettiğini kaydeden Muhtar Doğan, “Yeşil Cadde üzerinde geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı. Hızla seyreden bir sürücünün bir çocuğa çarpması ve çocuğun metrelerce sürüklenmesi, mahalle halkını daha da endişelendirdi.” dedi.

BU MAHALLEYE GELEN AMBULANS HIZ KESİYOR

Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan, söz konusu kazanın ardından Çalı Mahallesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Muhtarlık tarafından yapılan açıklamada, “Değerli mahalle halkımız, sokak aralarında gürültülü ve hızlı bir şekilde motor ve araç kullanan kişiler için uyarıda bulunmuştuk. Bugün hızlı bir şekilde sokağa giren araç bir kardeşimize çarptı. Şu an hastanede tedavisi devam ediyor. Uyarı sonrası motor kullanan kişilerde kısmi olarak azalma var ama araç kullananlar dikkatsiz ve hızlı bir şekilde araç kullanmaya devam ediyor. Şuan emniyete en çok trafik konusunda şikayet giden mahalleyiz. Aşırı hızlı araç kullanımından dolayı neredeyse her sokaktan kasis talebi var. Biz milletin canına kasteden bu kuralsızlar için adım başı kasis talep etmek zorunda mıyız? Sizin yüzünüzden mahalleye gelen ambulans hız kesmek zorunda mı? Düşünün, bu hasta sizin yakınınız ve dakikalar ne kadar önemli bunu düşünün. Açık bir şekilde söylüyorum: Birinin katili olmadan, gece son ses müzikle gezip bir hastanın ahını almadan bundan vazgeçin.” ifadelerine yer verildi.

ÇALI MUHTARI DOĞAN: ÇOCUK METRELERCE SÜRÜKLENDİ, FREN İZLERİ DURUYOR

Muhtar Kaan Doğan, Çalı Mahallesi'nin genelinde ehliyetsiz motosiklet sürücüleri ve hızlı araç kullanma sorununun yaygın olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Çalı’nın genelinde ehliyetsiz motosiklet sürücüleri ve hızlı araç kullanma sorunu var. Çalı Mahallesi’ndeki Yeşil Cadde üzerinde bulunan Tetik Sitesi önünde hızla gelen sürücü bir çocuğu sürükledi. Çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor. Fren yapmış fakat yine de çarpmış. Fren izleri duruyor. Bu paylaşımı yapınca diğer sokaklardan da arayan vatandaşlar oldu. Çok fazla şikayet var. Denetimlerin artırılmasını bekliyoruz.”