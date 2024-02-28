Minareliçavuş’taki mevcut E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, konumu itibariyle taşınması gündemde gelmişti. Farklı alternatif yerlere yapılması tartışması Orhaneli kararı ile son buldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yeni cezaevinin yerine birçok ilçe talip olmuştu. Peki Minareliçavuş’taki mevcut E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun Orhaneli’ye taşınacak mı?

Mevcut cezaevinin riskli yapılardan biri olmasından ve kapasitesinin çok üzerinde hizmet vermesi nedeniyle taşınması gündemdeydi.

400 milyon liralık bin 600 hükümlüyü barındıracak yeni cezaevinin proje ihalesi tamamlanırken, önümüzdeki günlerde inşaat ihalesi yapılacak.

Adalet Bakanlığından elde edilen bilgilere göre yeni cezaevinin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Yapılacak yeni cezaevi bin 600 hükümlüyü barındıracak şekilde planlandı. Cezaevi yapılacak alanda inşa edilecek binaların projeleri hazırlandı ve sondaj çalışmaları sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in yaptığı açıklamaya göre, Orhaneli’nin Karabekirpaşa Mahallesi’nde 110 dönüm ormanlık alanda kapalı cezaevi ve 300 Evler Mahallesi’nde 113 dönümlük ormanlık alanda yeni bir cezaevi inşa edilecek. Orhaneli'ne yapılacak yeni cezaevi ile ilçe daha fazla hareketlenecek, bu durum da esnafa katkı sağlayacaktır.

23 DÖNÜM ARAZİ ALANI OLAN YENİ CEZAEVİ

Toplamda 23 dönüm kapalı alanda inşa edilecek olan cezaevinde kullanılacak birimler ise şöyle olacak:

Kapalı cezaeviLojmanSu deposuAçık cezaeviTeknik binaAtölyeZiyaretçi bölümüJandarmaGiriş kontroTrafo