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Doç. Dr. Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Çevresindeki Gelişmeler konulu konferansta İsrail- Filistin savaşını anlattıAtilla Güney/ MORA DERGİSİ (BURSA İGFA)

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Bursa İl Temsilcisi Mehmet Akar, son zamanlarda dünya genelinde gelişen olaylar ve Ortadoğu’da devam eden adil olmayan savaşın nereye doğru gittiğini ve Türkiye’nin dünya mazlumların sesi ve umudu olma yolundaki stratejisine değindi.

Daha sonra sözü konuk konuşmacı TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Müstafi Amiral Cihat Yaycı ya bıraktı. Ördekli Kültür Merkezi’ndeki konferansta konuşan Yaycı Paşa, Türkiye’nin İsrail Filistin savaşındaki dış politikasının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bugüne kadar itidalli açıklamalar yaptığını, dengeli politikanın sürdürülmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Cihat Yaycı, “Dengeli politikalar güdüp Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi binlerce yıllık devlet geleneğini ve devlet aklının çıktıları ile hareket ediliyor, bu çok önemlidir. Türkiye’yi taraf olmaya itecek kampanyalardan, vatandaşların ve siyasi partilerin uzak durmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Yaycı; “Türkiye etrafında adeta ateş çemberi oluşmuş bulunmakta bir yanda Ukrayna ve Rusya Savaşı, diğer yanda Azerbaycan ile Ermenistan gerginliği sona ermemiş olmalı ki zaman zaman çatışmalar meydana gelmektedir. TSK’nın Kuzey Irakta bulunan PKK ve YPG terör örgütleri ile mücadele yapmaktadır. Yıllardır Suriye ve Irak’ta olan biten, şimdide yanı başımızda İsrail ile Hamas’ın günlerdir çatışması devam ediyor. Yani nereden bakarsanız bakın üçüncü dünya savaşı kapının eşiğine gelmiş dayanmıştır” dedi.

Türkiye’nin Jeopolitik varlığı ve misyonu çok önemlidir.

Türkiye son günlerdeki İsrail’in giriştiği soykırıma daha fazla seyirci kalamaz nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya ülkelerin yetkililerine hemen her gün seslenmektedir. Bu adil olmayan savaşın galibi olmadığı gibi kazananı da olmayacak, İsrail’in şu yaptığı vahşetin ta kendisidir. Böyle bir savaşın ne hukuku kaldı ne de uluslararası antlaşmaları öğleki sanki insanlık yer yüzünde silindi gitti.