Bayileriyle bir araya gelen Bursa Çimento, 2022 yılı değerlendirirken, 2023 yılı hedefleriyle birlikte gelecek planlamalarını masaya yatırdı.BURSA (İGFA) - Çimento sektörünün lider kuruluşu Bursa Çimento,‘en önemli çözüm ortağı’ olarak gördüğü bayileri ile bir araya geldi.

Almira Otel’de gerçekleştirilen bayi toplantısında konuşan Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayilere Bursa Çimento’nun 2022 yılı değerlendirmesi yapılırken, gelecek hedefleri ve yeni yatırım hakkında bilgiler verildi.

Nemli, Bursa Çimento’nun büyüme ve gelişim sürecinde, geniş bayi ağlarının büyük katkısı olduğunu ifade ederek, tüm paydaşlarıyla el ele vererek, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini belirten Nemli, daha çok ve daha verimli çalışarak hedeflerine doğru yol alacaklarını kaydetti.

Toplantıda 2023 yılı hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Osman Nemli, mevcut fabrikalarında çevre ve teknolojiye yönelik yatırım için düğmeye bastıklarını söyledi.

Nemli, ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçirecekleri yeni yatırımla birlikte, tesiste kalorifik tüketimin düşerken enerji tüketiminin de azalacağını dile getirerek, kullanılacak son teknoloji makine ve yazılım parkı ile dijital dönüşüm konusunda sektörümüzde öncü bir konuma yükseleceklerini, yeni yatırımla birlikte dünyadaki en iyi teknolojileri kullanacaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Strateji Uzmanı, Gazeteci Metehan Demir ile Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz da dünya ve ülke gündemine dair paylaşımlarda bulundu.