Çimento sektörünün lider kuruluşu Bursa Çimento’nun 57. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirildi. Hem yüz yüze, hem de online olarak katılımın olduğu genel kurulda, 2022 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, gelecek hedefler hakkında da bilgiler verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Çimento merkez binasında düzenlenen genel kurula hem yüz yüze hem de online olarak katılım oldu.

Genel kurulda konuşma yapan Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa Çimento’nun bu yıl oldukça önemli bir yatırıma imzasını attığını belirterek, “Kuruluşumuzun üzerinden yarım asrı aşan bir zaman geçti. Geçtiğimiz yıllardan bugüne özellikle teknolojide önemli gelişmeler oldu. Bu nedenle hayata geçirilen yatırım büyük önem taşıyor. Bu yatırımımız tamamlandığında bakım, işletme ve giderlerde büyük pay tutan enerji maliyetlerinde azalma olacak ve çevre dostlu yaklaşımımıza önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Bursa Çimento Genel Koordinatörü Gilbert Noel Claude Nattada, katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler vererek, grup şirketlerinin 2022 yılı ve gelecek hedefleri ile yatırımları hakkında paylaşımda bulundu.

Bursa Çimento Genel MüdürüOsman Nemli ise dünya ve Türkiye’deki çimento sektörü hakkında bilgiler vererek, firmanın gelecek hedefleri ve yeni modernizasyon yatırımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Nemli, yatırımın yüzde 60’ının tamamlandığını ifade ederek, “Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik yatırımı doğayı korumamız veçocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmemiz için çok iyi bir fırsat. Çevreye duyarlı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı bir yatırıma imza atacağız. Bu projemiz ile son teknolojik ekipmanları kullanarakbakım, işletme ve enerji maliyetlerini azaltmayı, emisyon değerlerini en aza indirmeyi, şirketimizin karlılığını artırmayı, çevresel toz kirliliğini önlemeyi, su ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem verdiklerinin altını çizen Nemli, bu alanda yaptıkları çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.