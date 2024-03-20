Bursa Çözüm Koleji kurumsal yapısı, güçlü yayın desteği, profesyonel eğitimci kadrosu ile büyümeye devam ediyor.ESMANUR GÜLBAHAR/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çözüm Koleji Genel Müdürü Özkan Düzenli, ‘Çözüm’ adının hikayesini, Çözüm Koleji’ni diğer eğitim kurumlarından ayıran unsurları ve Çözüm Koleji'nin sosyal faaliyetlerini Herkes Duysun mikrofonuna anlattı.

YARIM ASIRLIK İSİM: ÇÖZÜM KOLEJİ

Çözüm adının, yaklaşık yarım asırlık bir isim olduğunu belirten Bursa Çözüm Koleji Genel Müdürü ve Matematik Öğretmeni Özkan Düzenli, bu serüvene yayıncılık ile başlayıp ardından Çözüm Dergisi Dershaneleri adı altında dershanecilik sektörü ile eğitimin içine girmiş bulunduklarını ifade etti. Temel lise, kurs merkezi ve ardından Çözüm Koleji olarak daha kurumsal bir kimlik oluşturduklarını dile getiren Düzenli, 6 yıldır da Nilüfer ilçesindeki kampüste Bursalı öğrencilere eğitim hizmeti verdiklerini kaydetti.

ÇÖZÜM KOLEJİ’Nİ DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDAN AYIRAN UNSUR: YAYIN VE KADRO

Kurumun yayın kalitesinin üst düzey olduğunu ifade eden Düzenli, yapay zekayı da dijital yayınlarda kullandıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Deneme sınavlarındaki sorular ile gerçek sınavda çıkmış soruları karşılaştırıp benzerlerinden bir kitapçık yaparız. Soru hazırlayan ekibimizin gerçek sınav sorularına yakın soruları tutturabilmesi iyi bir yayıncılık göstergesidir. Yapay zeka birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Biz de bu değişen sisteme ayak uyduruyor ve yapay zekayı dijital yayınlarımızda kullanıyoruz. Bütün sınıf kademelerinde her ay düzenli olarak ünite değerlendirme, yani ÜDS ve DAS dediğimiz sınavları uyguluyoruz. Bu sınavların sonuçlarını sisteme işliyoruz. Dönem sonuna doğru yapay zeka, öğrencinin eksik olduğu konuları tespit ediyor ve biz bunları kitap halinde basılı yayın olarak oluşturuyoruz. Hiçbir kitap diğer kitaptaki sorular ile aynı değil, tamamen öğrencinin işlenmiş verilerine yönelik yapay zekanın oluşturduğu sorulardır. Yarıyıl tatilinde de öğrencilere bu kitapları bitirtiyoruz ve eksiksiz bir şekilde dönmelerini sağlıyoruz. Diğer okullardan en önemli farkımızın yayın olduğunu söyleyebiliriz.”

VELİLER, ÇÖZÜM KOLEJİNE GÜVENİYOR

Yayın kalitesinin yanı sıra idare ve yönetim kadrosunun dahi eğitimin içinden geldiğini ve bunun büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Düzenli, bu eğitimci kimliği ile öğrencinin dilinden anladıklarını ve velilerin isteklerini de daha rahat analiz edebildiklerini kaydetti. Eğitimci kimlik sayesinde ticari bakmaktan ziyade akademik baktıklarını belirterek, bu bakış açısının ise veliye güven sağladığını ve samimiyet doğurduğunu söyledi.

ATÖLYELER, SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZU İLE TAM BİR YAŞAM KOMPLEKSİ

16 bin metrekarelik kampüs içerisinde öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her alternatifi sunduklarını dile getiren Düzenli, “Okulumuz sportif ve sanatsal faaliyetlere elverişli bir yerleşkededir. Yeteneği olan, bu konuda ilerlemek isteyen öğrenciyi de hedeflerine ulaştırmamız kolay oluyor. Kampüsümüz 4 bloktan oluşuyor. Yaklaşık 16 bin metrekare kapalı alanımız, 4 bin metrekare açık alanımız var. Spor alanları, atölyeleri aktif kullanılan laboratuvarlarımız, geniş ve ferah dersliklerimiz, yüzme havuzumuz var. Tam bir yaşam kompleksi... Okulumuzda sadece akademik anlamda çalışmalar yapılmıyor. Bakım-onarım atölyemiz var. Öğrencilerimiz burada tornavida, pense tutuyorlar. Vida sıkıyorlar. Oymacılık yapıyorlar. Bu, öğrencilerin deşarj olmasını sağlıyor. Robotik atölyelerimiz, lego atölyelerimiz, yazılım atölyelerimiz de mevcut. Spor alanlarımızdan bahsedecek olursak açık ve kapalı iki farklı spor salonumuz var. Tenis kortumuz var. Sportif ya da sanatsal anlamda yeteneği olan öğrencinin hedefine ulaşmasında ona destek sağlamış oluyor.” şeklinde konuştu.

ULUDAĞ KAYAK YARIŞLARINDA İKİNCİLİK ÇÖZÜM KOLEJİ’NDE

Çözüm Koleji’nin spor faaliyetlerinde de oldukça aktif olduğunu belirten Çözüm Koleji Genel Müdürü Düzenli şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Bursa’da okullar arası voleybol turnuvaları var. Voleybol kız takımımız henüz hiç yenilmedi ve gruptan birincilikle çıktılar. İnşallah finale kadar gidecek ve kupayı bize getirecekler. Geçtiğimiz hafta Uludağ'da, okullar arası kayak yarışları vardı ve Elif Çelik isimli öğrencimiz ikinci oldu. Geçtiğimiz yıl, Türkiye şampiyonasında ikinci olmuştu. Bu yıl henüz Türkiye şampiyonası yapılmadı ama hedefimiz birincilik. Kayak, voleybol, futbol ve basketbolda eş zamanlı olarak turnuvalara katılıyoruz. Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Buralardan hep dereceyle döndük. Basket takımımız var, il içi ve iller arası turnuvalara katılım sağlıyorlar. Onlara da buradan başarılar diliyorum.”