Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Yıldırım’a 5 yılda 3 milyon metrekare yeşil alan vizyonu kapsamında ilçeye kazandırdığı 100 bin metrekarelik Cumalıkızık Orman Parkı açılış için gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin adıyla özdeşleşen ‘yeşil’ kimliğini Yıldırım’a yeniden kazandırmak için çalışıyor.

İlçedeki yeşil alan miktarını 3 milyon metrekareye çıkararak, kişi başı düşen yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile ilçeye kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı’ndan sonra 81 bin metrekaresi orman konseptine göre özel mera karışımı ile yeşillendirilen toplam 100 bin metrekarelik alana Sahip Cumalıkızık Orman Parkı’nın yapımını tamamladı. Kısa süre içerisinde hizmete açılacak olan Cumalıkızık Orman Parkı’nda 50’s i kamelya olmak üzere 250 adet piknik oturma alanı, 360 araçlık otopark, orman konseptine uygun oyun alanı, mescit, büfe gibi birimler yer alıyor.

YILDIRIM ÖZÜNE DÖNECEK

Bursa’nın dolayısıyla Yıldırım’ın ‘yeşil’ ile özdeşleştiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ancak şehrimizin maalesef hızlı ve plansız büyümesi Bursa’nın ve Yıldırım’ın yeşil kimliğine önemli bir darbe vurdu. Bunu telafi etmek, bizden sonraki nesillere daha yeşil bir Yıldırım bırakabilmek adına projeler geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile Gökdere Millet Bahçesi ve Vakıf Bera Kent Parkı, Balaban Mesire Alanı gibi önemli yatırımlar kısa sürede Yıldırım’a kazandırıldı. Şimdi de Cumalıkızık’ı tamamladık. Cumalıkızık Orman Parkı, Yıldırım’ın Bursa’nın dünyaya açılan penceresi konumunda olan Cumalıkızık’ın değerine değer katacak” dedi.