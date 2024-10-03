Yeditepe Üniversitesi İngilizce Eczacılık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan ve ardından yüksek lisansını da yapan Barış Tuncer, 5 yıllık uluslararası şirket deneyiminin ardından Bursa’nın Demirtaş bölgesi Cumhuriyet Caddesi’nde kapsamlı bir eczane açarak bölgeye önemli bir katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Cumhuriyet Caddesi yeni eczanesine kavuştu.

Sağlık Yönetimi ve İşletme Yöneticiliği programlarını da başarıyla tamamlayarak, eczacılık alanında Fitoterapi ve Arometerapi uzmanı unvanını kazanan Barış Tuncer, Ankara Üniversitesi’nde Farmakognazi alanında tezli yüksek lisans çalışmalarını sürdürürken, kapsamlı bir eczane açarak bölgeye önemli katkı sağladı.

Açılış töreninde, Eczacı Oda Başkanı Adnan Erakın ve çok sayıda davetli de yer aldı. Erakın, Barış Eczanesi’nin bölgedeki önemli bir eksikliği dolduracağını ve hastalarla hekimler arasındaki etkili iletişimin önemine vurgu yaptı. Bölgeye nitelikli bir eczane daha kazandırıldığı için Barış Tuncer’e başarılar diledi.

Açılış öncesinde konuşan Barış Tuncer, eczacıların konumu gereği halka en yakın sağlık danışmanı olduğunu belirterek, “Tedaviye başlamadan önceki sağlık uzmanı biziz. Doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapmamız çok önemli,” dedi.