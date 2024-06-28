Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'ne Bursa Devlet Tiyatrosu damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni Tiyatro Dergisinin “11. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri” 25 Haziran Salı günü Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Küçük Korku Dükkânı; “Yeni Nesil En İyi Müzikal Yapım”, “Yeni Nesil En iyi Kadın Oyuncu- Öykü Esendemir Örük”, “Özel Performans Jüri Ödülü- Salih Cem Şener” ödüllerini aldılar.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları Bursa 11. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalinde sahne alan Bosna Hersek Ulusal Tiyatrosu yapımı “Macbett” adlı oyun “Uluslararası En İyi Yapım” ödülüne layık görüldü, ödülü tiyatro adına Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Nurettin Örük aldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan alınan ödüllerle ilgili; “Bursa Devlet Tiyatrosunun bir mensubu olmaktan hep onur duydum. Bize layık görülen bu ödüllerle bir kez daha gurur duyuyorum Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatromla” dedi.