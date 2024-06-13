Bursa Devlet Tiyatrosu, uluslararası üç ödülün sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Yeni Tiyatro Dergisinin 11. Uluslararası Emek ve Başarı ödüllerinde; Boğaçhan Sözmen’in yönettiği, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Küçük Korku Dükkanı” adlı müzikal; “Yeni Nesil En İyi Müzikal Yapım”, “Yeni Nesil En iyi Kadın Oyuncu- Öykü Esendemir Örük”, “Özel Performans Jüri Ödülü- Salih Cem Şener” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları Bursa 11. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalinde sahne alan Bosna Hersek Ulusal Tiyatrosu yapımı “Macbett” adlı oyun “Uluslararası En İyi Yapım” ödülünü aldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan,Bursa Devlet Tiyatrosunun bir mensubu olmaktan hep onur duyduğunu ifade ederek, kendilerine layık görülen bu ödüllerle Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu ile bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

Ödül töreninin 25 Haziran Salı günü saat 18.30'da İstanbul Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceği öğrenildi.