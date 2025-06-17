Bursa Devlet Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Harikalar Mutfağı”, Karacabey’de büyük ilgiyle karşılandı. Turne, çocukların sanatla tanışmasını ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu’nun çocuklara sanat sevgisi aşılamak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlediği tiyatro turnesi, Karacabey’de coşkuyla karşılandı.

Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle Ergün Koç Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu, minik izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ege Işık ve Haluk Işık tarafından yazılan, Sıdıka Derya Gümral’ın yönettiği tek perdelik oyun, eğlenceli ve düşündürücü yapısıyla dikkat çekti. Renkli karakterleri ve neşeli sahneleriyle çocukların hayal dünyasını zenginleştiren oyun, aynı zamanda önemli mesajlar verdi. Karacabey’de iki seansta sahnelenen yapım, minik seyircileri adeta büyüledi.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 11-19 Haziran 2025 tarihleri arasında Bursa’nın farklı ilçelerinde sürdürdüğü turne, binlerce çocuğun tiyatroyla tanışmasını hedefliyor.

Proje, çocukların erken yaşta sanatla buluşmasını sağlayarak sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.