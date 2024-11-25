Bursa Devlet Tiyatrosu, modern çağın en önemli tiyatro oyun yazarlarından biri olan Friedrich Dürrenmatt’ın klasikleşen eseri, “Beşinci Frank”ı, 26 Kasım Salı günü, saat 20.00’de, Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Televizyon ve sinema dünyasından tanıdığımız senarist yönetmen Tayfun Güneyer,’in yorumuyla sahnelenen oyunda, kendi kurdukları soygun planı işlemeyince birbirlerine düşen ve sonunda silahlarını birbirlerine doğrultmak zorunda kalan karakterlerin ağlanacak hallerine önce gülüyor, sonra öfkeleniyor ve en sonunda da üzülüp gerçekten de ağlıyoruz.

Kendi çalıştıkları özel bankayı soymaya kalkışan bir gangster çetesinin traji-komik hikâyesinin anlatıldığı oyunda; Serdar Seçkin, Serap Uluyol Karanfilci, Demet Oran, Acan Ağır Aksoy, Cenk Turan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Gizem Çakmak, Belgin Bilgin, Ali Bircan Teke, Efecan Baştürk, Emre Yaşa, Zeynep Yılmaz, Fatih Kasap, Serkan Çetinkaya, Cengiz Bodur, Orhan Ergün ve Nilay Çalamak rol alıyorlar. Dekor tasarımı M. Mustafa Mahdum’a, kostüm tasarımı Melahat Esra Selah’a, ışık tasarımı Sinan Mahçup’a, müzikleri Paul Burkhard’a, müzik düzenlemeleri Oktay Köseoğlu’na ve koreografisi Ewa Diyaroğlu’na ait.