141 yıllık mazisiyle Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Bursa Erkek Lisesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı.Yolcu TV Haber / BURSA (İGFA) - 141 yıllık geçmişinde birçok ünlü ismin öğrencisi olduğu, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar ve Süleyman Nazif gibi önemli isimlerin öğretmenlik yaptığı Bursa Erkek Lisesi’nde 238 öğrenci diploma almanın gururunu yaşadı. Törende; kendileri için hazırlanan pastayı kesen mezun öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Okulun bahçesinde yapılan görkemli bir törenle diplomalarını alan 238 öğrenci, ‘Erkek Lisesi Mezunu’ olmanın gururuyla yeni bir hayata atılmanın mutluluğunu yaşadı.

Törende, öğrencilerin aileleri de çocuklarının mezuniyet coşkusuna ortak oldular. Okulu ilk 3’te bitiren öğrencilerin belirlendiği törende; okul 1’incisi Sıla Kızılkaya, mezuniyet kütüğüne 1’lik plaketi çaktı.

Daha sonra kendileri için özel olarak hazırlanan pastayı kesen öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Törenin sonunda yapılan havai fişek gösterisiyle coşkuyu doruğa çıkardı.

“SİZ GELECEĞİN LİDERLERİ VE BAŞARI HİKAYELERİSİNİZ”

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Okul Müdürü Şahin Boztepe, her mezuniyetin yeni bir basamağın başlangıcı olduğunu belirterek, mezun olan tüm öğrencilerin gelecekte okullarını, öğretmenlerini ve ailelerini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.

Mezun olan tüm öğrencileri kutlayan ve onların başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Boztepe, “Sevgili öğrencilerimiz; lise hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve deneyimler, artık yeni bir başlangıcın kapılarını arıyor. Karşınıza çıkacak her zorlukla mücadele edin ve hedeflerinize doğru ilerleyin. Unutmayın ki başarı; sabır, azim ve sürekli öğrenmeyle elde edilir., Bursa Erkek Lisesi olarak sizi her zaman gururla izleyeceğiz. Siz, bizim için geleceğin liderleri ve başarı hikayelerisiniz. Bu yolda size başarılar diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum. Saygıdeğer velilerimiz, onların başarılarında sizin payınız büyük. Desteklerinizle onları cesaretlendirdiniz ve bu günlere gelmelerini sağladınız. Sayın öğretmenlerimiz, siz bu öğrencilerin yetişmesinde büyük rol oynadınız. Sadece akademik bilgi değil, karakter gelişimleri için de onlara rehberlik ettiniz. Sizin özverili çalışmalarınız bu gençlerin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağladı” dedi.