Bursa'nın genç mankenlerinden Busem Öven Ekim ayında 7. kez düzenlenecek Bursa Fashion Week defilesinde ilk defa podyuma çıkarak kariyerinde bu büyük heyecanı yaşayacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ajans sektöründeki önemli bir değeri olan Osman Akar Agency Ailesine katılan ve gelecek vadeden Busem Öven, Ekim ayında 7. kez düzenlenecek Bursa Fashion Week defilesinde ilk defa podyuma çıkacak.

Busem Öven, 26 yaşında Bursa doğumlu genç bir yetenek olarak, Adnan Menderes Üniversitesindeki eğitiminden sonra hayatını renklendiren pek çok ilgi alanına sahip. Gezmeyi, kitap okumayı, dans etmeyi, at binmeyi ve farklı şehir ve kültürleri keşfetmeyi seven Busem, aynı zamanda denizi izlemekten de büyük keyif alıyor.

Ancak onun en büyük tutkusu, çocukluğundan bu yana süregelen oyunculuk ve mankenlik. Küçük yaşlardan itibaren bu alanda pek çok çalışma yapan Busem, kariyer yolculuğunda önemli adımlar attı.

Bu yolculukta ona destek olan Osman Akar Ajansa, hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için minnettar.