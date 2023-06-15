"Doğal dokumanın tasarım ile buluşması" temalı tasarım yarışmasına başvuran yerli ve yabancı 165 tasarımcının ön elemeleri The Green park Pendik Oteli’nde gerçekleştirildi. 18 finalistin, Ekim ayında yapılacak final defilesinde yarışacaklar.İSTANBUL (İGFA) - Bir dönem Zeki Müren'in sahne kostümlerine imza atan Muzaffer Çaha'nın komite başkanlığında jüri, yarışmaya katılan 165 tasarımcı arasından 18 finalisti belirledi.

Yoğun ilginin oldğu yarışmaya Rusya, İran, Bulgaristan ve Avrupa ülkelerinden de katılımlar oldu.

Bursa Fashion Week için 18 finalistin belirlendiği yarışmanın yemeğine ünlü fotoğraf sanatçısı Zeki Çelik, Best Model 2023 Tuğçe Tekin, Top Model Of Turkey 2023 Beste Viran gibi başarılı isimler de katıldı.

Dünyanın, konfeksiyon ve tekstil üretim üstü olması ve dünya markalarının tüm tedariğinin Türkiye'den yapılması, dünya standartlarında üstün kaliteli üretim gerçekleşmesinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten defilenin sahne direktörlüğünü üstlenen ünlü koreograf Asil Çağıl, "Fason üstü olmamızın acı gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor. 6'ncısı gerçekleşen Bursa Fashion Week moda tasarım yarışması çıkmış olduğu bu yolculukta her birinin birbirinden değerli iş dünyasının etkin isimleri ile genç tasarımcıların ve Türk markalarının yükselişi için ümit oldu" dedi.