Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Yıldırım Cazibe Merkezi’nde ise ‘Eski Müzik’ projesi kapsamında bir araya gelen Erkan Oğur, Coşkun Karademir ve Derya Türkan sahne aldı.BURSA (İGFA) - "Cazın Prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda bu yıl 62.’si gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nde müzikseverlerle buluştu. Konserde piyano performansının yanı sıra dünyada büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Azerbaycan şarkılarını etnik caz stilinde seslendiren Zadeh, hayranlarından büyük ilgi gördü. Zadeh, konsere özel repertuvar hazırladığını ve konuşmaktansa çalmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzakdoğu halk müziğini caz ile harmanlayarak, Klasik Batı Müziği tarzında yorumlayan sanatçıya konserde Vusal İskenderzade (Tar), İskender Alasgarov (Davul), Ruslan Huseynov (Bas) eşlik etti. Caz ve Uzakdoğu halk müziklerini klasik batı müziği tarzında yorumlayan Zadeh, sadece piyano virtüözitesiyle değil, güçlü sesiyle de dinleyicileri adeta büyüledi.

Konserin bir bölümünde sanatçı, oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet etti. Annesinin sevilen bestelerini icra eden Ramız Han'ın performansı izleyicilerden beğeni aldı. Ramız Han ayrıca annesi Aziza Mustafa Zadeh ile birlikte dedesi Vakıf Mustafazade’nin eserlerini de seslendirdi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Fehim Ferik, sanatçıya büyüleyici gece için teşekkür ederek festival plaketini sundu.

Eski Müzik, Yıldırım’da sanatseverleri mest etti Bu arada Bursa Festivali’nde gecenin diğer programı ise Erkan Oğur, Coşkun Karademir ve Derya Türkan’ı bir araya getiren ‘Eski Müzik’ projesiydi. Yıldırım Cazibe Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan üç usta sanatçı, kadim Anadolu müziğini daha önce benzeri görülmemiş biçimde yorumlayarak, müzikseverlerin beğenisine sundu. Asırlar boyunca sadece bu topraklara değil her coğrafyaya ayrı telden dokunmuş sesler, üç ustanın rehberliğinde Bursa Festivali’nde buluştu. İstanbul kemençesini hem klasik hem de yeni eserlerle dünyanın her yerine duyuran Derya Türkan, unutulmaz eserlerine sazıyla ve sözüyle kendi izini katan Erkan Oğur, hazırladığı birçok projeyle Anadolu müziğini uluslararası sahnelere taşıyan Coşkun Karademir, Bursalı sanatseverleri adeta mest etti.