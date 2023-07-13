Bursa’da hobi olarak resim kursuna yazılan Vedat Alkin ve Dilek Çiçek Kahraman, 4 yılın sonunda usta ressamlar gibi tablolar yapıp Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde sergi açtı.BURSA (İGFA) - İşlerinden emekli olduktan sonra resim kursuna başlayan Vedat Alkin ve Dilek Çiçek Kahraman, 4 yılın sonunda usta ressamlar gibi resim yapmayı öğrendi. Yağlı boya, kara kalem ve pastel boyadan resim tabloları yapan ressamlar, yaptıkları bu resimlerle Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde ilk sergisini açtı. Karma resim sergisi ismini verdikleri sergide 60 eser 1 ay boyuna ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu işe hobi olarak başladıklarını ifade eden Vedat Alkin, “Emekli olduktan sonra resim kursuna yazıldım. Bu kurslarda resim yapmayı öğrendim. Yaptığım eserler çevrem tarafından çok beğenilince onların yönlendirmesiyle sergi açmaya karar verdim. Sergimi ise Bursa’yı dünyaya tanıtan Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde açmaya karar verdim. Bu müzeye dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Yaptığım eserleri bu müze sayesinde tüm dünyaya tanıtmış olacağım. Bu güzel müzeyi sanatseverlerin hizmetine sunduğu için Mustafa Dündar Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.