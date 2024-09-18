Bursa’nın tescilli lezzetlerinin tanıtıldığı ve 3 günde 500 bin kişinin ziyaret ettiği 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivalinde Gastro İnegöl, “Bursa Mutfağından Seçmeler” yarışmasında İnegöl Çorbası ve Kuru Erikli Kuzu yemeği ile 1’inci oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Gastronomi Festivali sona erdi. 13-15 Eylül tarihlerinde 3 gün süren ve renkli görüntülere sahne olan Gastronomi Festivalinde İnegöl Belediyesi de İnegöl’ün gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla Gastro İnegöl olarak yerini aldı. Yarışmalar, konserler, dinletiler, eğitimler, söyleşiler, paneller olmak üzere 54 farklı etkinliğin yapıldığı festivali 3 günlük sürede 500 bin kişi ziyaret etti. 7 farklı ülkeden 8 yabancı şehrin katılım sağladığı ve iki yabancı konuk şefin yer aldığı festivale, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 500’ün üzerinde şef ve aşçı etkinliklere katılarak destek verdi.

İNEGÖL’ÜN LEZZETLERİ 1’İNCİ OLDU

Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini Türkiye ve dünyaya tanıtma maksadıyla yapılan festival kapsamında gerçekleştirilen “Bursa Mutfağından Seçmeler” başlıklı yarışmaya ise Gastro İnegöl damga vurdu. Yarışmaya katılan Gastro İnegöl şefleri Ali Müfit Çağlayan ile Caner Suruk, başlangıç olarak İnegöl Çorbası ve ana yemek olarak Kuru Erikli Kuzu yemeği ile İnegöl’ün mutfak kültürünü Gastronomi Festivaline taşıdı. Oteller ve restoranların şeflerinin yer aldığı yarışmada Gastro İnegöl’ün eşsiz lezzetleri 1’inci olmayı başardı.

BAŞKAN TABAN’DAN TEBRİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Gastronomi Festivalinde şehrimizi en iyi şekilde temsil eden, yarışmalarda dereceler elde eden Gastro İnegöl şeflerini tebrik etti. Festival sırasında da Gastro İnegöl standını ziyaret eden Başkan Taban, yapılan çalışmaların İnegöl’ün lezzetlerinin tanıtımı adına önemi ve kıymetine dikkat çekti.