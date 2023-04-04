Geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan Nev-i Çeşni, Bursa’nın gastronomi alanında önde gelen Influencer’larını, aynı iftar sofrasında buluşturdu.BURSA (İGFA) - Binlerce yıllık tarihi, yeşille mavinin harmanlandığı doğası, zengin kültür yapısı ve eşsiz lezzetleriyle, bir gastronomi şehrin olan Bursa, son zamanlarda bu özelliğini pekiştirecek hamleler yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa’nın gastronomi turizmine ve kültür turizmine katkı sağlayan restoranlar ve Influencer büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda Bursa’nın önemli restoranlarından olan Nev-i Çeşni, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler ve Turizm Daire ile birlikte önemli bir etkinlik düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler ve Turizm Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk, Nev-i Çeşni İşletme Müdür ve Şefi Barış Uysal ve Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur’un katıldığı etkinliğin en önemli konukları ise Bursa’nın tanıtımına büyük katkı sağlayan sosyal medya fenomenleri ve gastronomi alanında önde gelen Influencer’larıydı.

BU YIL GASTRONOMİ FESTİVALİ DAHA GÜZEL OLACAK

Bu keyifli buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler ve Turizm Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk, önceki yıl gerçekleştirilen ve çok konuşulan Gastronomi Festivali’nin bu yıl ki hazırlıklarına da başladıklarını ve her yıl bir öncekinden daha başarılı bir organizasyon yapmayı planladıklarını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur da gastronomin on dönemde geldiği noktanın önemine değinirken, yeni kavram olarak ortaya çıkan ‘moleküler gastronomi’ kavramından bahsetti.

Gecenin ev sahibi Nev-i Çeşni İşletme Müdür ve Şefi Barış Uysal da, tarihin, kültürün ve yemeğin en alasına sahip olan Bursa’nın gastronomi alanında en öncü kent olması gerektiğine, bunun için de el birliğiyle çalışmanın önemine değindi.

Bursa Gastronomi Influencer’ları da yapılacak olan festivale ve Bursa’nın gastronomi turizminde yapması gerekenlere dair fikirlerini paylaştı.