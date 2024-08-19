Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’de, Mudanya Yolu üzerinde aynı noktada bulunan üst geçit ve trafik lambaları sürücüleri isyan ettiriyor.BURSA (İGFA) - Başlıca sorunlarından biri trafik olan Bursa’da düzensiz trafik ışıkları ve üst geçitler, trafik yoğunluğunu her geçen gün daha da artırıyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde, Mudanya Yolu üzerinde aynı noktada bulunan trafik ışıkları ve üst geçit sürücüleri isyan ettiriyor.

Üst geçidin hem gerisinde hem de ilerisinde bulunan iki trafik ışığı, caddedeki araç yoğunluğunun artmasına sebep oluyor. Uzun yıllardır trafik problemi ile mücadele eden Bursa’da düzensiz ışık ve üst geçitler yoğunluğu daha da artırıyor.

Sürücüler art arda trafik ışığı, üst geçit ve tekrar trafik ışığı olmasına adeta isyan ediyor.

Yayaların kullanımı için yapılan üst geçidin hem önünde hem de arkasında trafik ışıklarının bulunması, üst geçidin yayalar tarafından tercih edilmemesine sebep oluyor. Bölgedeki trafik ışıkları sebebiyle üst geçit amacına hizmet edemiyor ve anlamını yitiriyor.

Sürücüler, bölgedeki iki trafik ışığının kaldırılmasını ve yayaların üst geçidi kullanmaya teşvik edilmesini talep ediyor.